"Хотим остановиться у родственников..." Рыдательное.
Люди, дорогие, проясните для меня этот феномен. Ну каждый же год у нас напряжёнка - в гости собираются какие-то очередные родственники. И я начинаю активно с этим бороться. И так регулярно. Я одна не понимаю, как это можно: приехать в квартиру к малознакомым людям и там жить??? У родителей мужа было неисчислимое количество братьев и сестёр. У этих братьев и сестёр - туча детей, у тех детей - свои дети. Живут все преимущественно в южной части России и на Украине. Родители мужа живут в МО, уже много десятилетий. Мы, соответственно (вот повезло-то!) в столице (я тут родилась, не понаехала - это на случай, чтобы эта животрепещущая для меня дискуссия не пошла в эНту сторону). И вот в последние годы эти неизвестные племянники и дети детей начали намыливаться "город посмотреть". Если чо, муж их вообще никогда в глаза не видел, НИКОГО, родители мужа тоже только раз в год на праздники созваниваются с некоторыми из них. Но муж тоже не в восторге, с мамой ссориться не хочет, а мама очень любит, чтобы гости и всё такое. Только они к маме-то в деревню, ясен пень, не хотят. Они ж сразу начинают к нам собираться. Если бы у меня был свой дом с гостевой частью и , соответственно, гостевыми туалетами, дык пжалста! Но! У нас обычная трёшка в спальном районе и двое детей. Я не понимаю, почему я должна кого-то у себя селить, чтобы эти неизвествне родственники сидели у меня на кухне, мотались по квартире, пользовались шкафами, туалетом и ванной... У нас же не постоялый двор :( Конечно, они ж радостно говорят, мол, а хотите - Вы к нам. Главное, ничем не рискуют, т.к. ясно, что мы-то в "село Далёкие Пупыри" ни в жизь не поедем. Я вот не понимаю, гостиницы отменили? или они, ни разу в жизни нас не видя, сильно соскучились и хотят погостить. Предыдущие две семьи по 3 человека принимала сестра мужа. Скрипя зубами, но принимала, чтобы с мамой не ссориться. Приезжают люди, музеи им не надо, магазины дорогие - сидят дома, делать с ними непонятно что. Кормить, поить, стирать.. Ну, родные же... одна дивная семья прожила аж 3 недели, сестра мужа просто взвыла и выпихнула их к маме, придумав себе и мужу командировку, срочную. Теперь, типа, наша очередь. Сестра срочно начала ремонт к приезду очередных гостей, чтобы их уже наверняка к ней не запузырили. Мне прям плохо. Потому что я дома работаю, мне дико повезло, что у меня такая работа - дома. Я ею очень дорожу. Работать я не смогу, если кто-то будет днём толочься в квартире. Заниматься ими мне вообще некогда, у меня сейчас завал просто. Мы с мужем на диете, жрём салатики, довольны жизнью. Я понимаю, что я сейчас как последняя с... буду ссориться на эту тему с мамой. Но никаких гостей я пустить не могу. Меня начинает мутить от одной мысли, что у меня кто-то будет жить. Я вообще считаю, что квартира - это личное пространство, в которое могут быть допущены только очень близкие люди. Мы и с друзьями-то встречаемся в кафешках. В нашем кругу это нормально, никто никаких посиделок дома не устраивает. Дом - это дом. Разумеется, близкие подруги и друзья могут забежать на чай и потрындеть, но мы никогда друг друга не стесняем и всегда стараемся встречаться на нейтральной территории. Ой, сколько понаписала на нервах-то. Чего хочу услышать. Какие есть разумные доводы в пользу того, что "да Вы шо??? это ж родственники, ну и что, что впервые видите, обязательно надо принимать у себя,как не стыдно.. " ну и т.д. Потому что на данном этапе я считаю, что переться к малознакомым родственникам на постой - неприлично, дико и вообще - колхоз.
Да какие тут разумные доводы - жлобство обыкновенное и все. У мужа одна из сестер вышла замуж и переехала в Геленджик - в ближайшие лет 5 к ним вся родня переездила, причем не по очереди, другая сестра как-то показывала видеозапись - пляяяя... в одном углу 1 семья, в другом другая, в третьем еще кто-то, все на полу на матрасиках, кругом сумки навалены - прямо как на вокзале. Правда сестра вроде была не против, и нас приглашала, только я сразу сказала мужу, что мне такой "отдых" на хрен не сдался... поехали. когда появилась финансовая возможность оплатить съем жилья.
А чё, сьездить в Далёкие Пупыри- корона упадёт? Родственники моего мужа тоже часто нас навещают с Украины, всегда с такими вкусностями! и я с удовольствем с ними знакомилась и ездила к ним в гости. Поверьте мне, там тоже жизнь есть и очень даже ничего. Оттуда всегда возвращаюсь с полными сумками вкусноты, одёжкой( в Харькове, например, бутиковые вещи в 3 раза дешевле,чем у нас) и обувью для малышни. Хорошая днепропетровская обувь для деток у них, не говоря уже о льняных и хлопковых вещах.Мы с мужем любим посещать там ресторанчики и кафешки(хотя сложно после "встречающих застолий") Но наибольшее впечатление на меня произвела украинская деревня. Может, всё-таки стоит вам расширить свой кругозор и перестать общаться с людьми "через губу" лишь только потому, что они живут "взамкадье"?
где это в Харькове "бутиковые вещи в 3 раза дешевле"? :scared2 очинь интересуюся
На Сумской( правильно назвала?) Муж купил футболки на распродаже по 70 гр, у нас такие на распродаже по 800 руб. Я купила два льняных костюма по 450 гр( на распродаже), один на работе продала девушке в два раза дороже. Купила много белья для себя, две кожаных сумки. Сейчас девчёнки на работе заказали себе бельё, цена и качество даже с пересылкой устраивает всех. Моя сестра в прошлом году заказывала пальто себе оттуда(родственники мужа привозили) Цена вышла в половину дешевле.
Да, Сумская. В основном, на ней все бутики. Это вам, наверное, повезло :) У нас очень дорогая одежда :chr1 :animal2 Хотя, когда идут распродажи с 80% скидкой, можно одеться очень хорошо
бутиковое? качества "барабашова", да? за 70 грв. даж на базаре не найдешь дерьмовенького..
качество очень устроило и меня, и мужа. На барабашово тоже были. Купили сувенирчиков и всякой дребедени для дочкиных волос. Она на заколках умопомрачается:) потом нас водили в ресторанчик французской кухни, пиццерию, которая в парке, где памятник Шевченко( ну скажите мне, где у нас можно покушать за такие смешные деньги в центре города?) и ещё мы кушали мороженое просто неприлично дёшево. А в прошлом году были в оперном на "Щелкунчике". Выступали детки из балетной школы. Это что-то! Ещё попали(не помню где конкретно, от оперного пешком шли) в магазин театральных и танцевальных принадлежностей. Наша дочка занимается бальными танцами. Мы купили ей туфли, купальники, материал, фурнитуру за цену в три раза дешевле, чем если бы мы покупали это здесь. И каждый раз везём оттуда конфеты. Качество и цена с нашими-даже воздух сотрясать не хочется. Как бы там ни было, а следующая поездка у нас намечается на середину сентября.
не знаю.возможно.лично я увидела, что цены в Харькове как в зап.европе. пракатицки на все. а трикотажик на базарах-г**о цедить.. все тот же китайский, что и в начале -середине 90-х . и, да, считаю что в центре города чашка кофия за 25 гривен-шибко дорого. спиртное, если более качественное, по цене рядом со шведскими ценами на спиртное( а здеся это дорого). в бутиках я была.угу. платьичка за 500 евриков. я примеряла в одном "бутике".. село изумительно, но 100 евриков -оно не стоило того. да, по ценам в отдельных заведениях-вполне можно поужинать было на 100 гривен.
В период распродаж даже в Московских бутиках идет слив откровенного фейка, если посмотрите на швы, молнии, пуговицы и пр. мелочи то видно практически невооруженным глазом, что это не брендовая вещь.
тож сильно интересно:-) буду через месяц, мож где найду "бутиковые" и за 70 грн.
в Харькове будешь? :party2:party2:party2
ага:-)) ты не представляешь, как мне :party2:party2:party2 вот тока... лишние 5 кг не дают жить ...бля.
уря!!!!!!! на долго? может, пересечемся? :party2:party3 ну ваще!!
ажно на 9 дней:-) можем:-)) я собираюсь в Венте заказать время. шо есть центр города, где , как я поняла, ты живешь:-))
Офф.......Что есть Вента? Живу в центре, в самом :D Как ты насчет хорошего пива? У нас есть отличный пивной ресторан :party1 Со своей пивоварней
стомат.клиника:-)))на Мироносицкой:-)) одна из первых "нормальных":-))) каюсь, но пиво на понюх не переношу:-))
Ааааа, точно, стоматология :chr5 В личке спишемся, ок? Так и знала, что пиво не любишь :party3
окей! ты в августе бушь доступна в личке?:-)) у меня билеты на конец августа-начало сентября:-)
буду. я тебе в личку свой телефон и мыло скину. шоб наверняка :party2
жду!:-)) теперича буду переживать и , може, скину свои ненависные кг? млять-млять-млять--*эхо*
офф...........из-за чего переживать? из-за кг? :scared2 у меня тоже есть :oops
ты караша, как никада!:-)) не ври! а тутачки..все было ниче..угу. а вот тока ..штанцы трисчат, в некоторые не влезла... а мен они(штанцы) дороги как память:-) т.е.-надо влезть..и как сие оформить за 1 месяц? *чешет репу*
не может быть! и как это вы догадались? :D:D:D
А при чём тут корона? Во- первых, что я там забыла, в Пупырях-то? У нас отпуск слишком короткий, чтобы его тратить на столь странные поездки:) Во-вторых, ни вещи, ни вкусности "оттуда" меня не интересуют. И не потому, что фи, я в короне, а потому что просто не интересуют - и всё. Я тут могу купить всё необходимое. И в-третьих, я не представляю, зачем я буду стеснять своим присутствием незнакомых людей? И с чего вы взяли, что я через губу общаюсь? Мне фиолетово, откуда они. Германия тоже "замкадье", там у нас тоже есть родственники, и если бы они решили пожить у нас, я б точно так же возражала. Но они почему-то даже не рассматривали такой вариант, а сразу забронировали гостиницу:) И когда мы ездили в Германию, мы заехали в их город на полдня в кафешке посидеть, благо рядом было. Для нас это норма.
Ваш тон поста, простите, весь "кричит" о людях изначально ниже вашего достоинства только из-за того, что они живут в Дальних Пупырях.
Кхм... У вас это больной вопрос что-ли? При чём тут достоинство и Пупыри? Я про то, что незнакомые люди приедут и будут жить в моей квартире. Мне это неприятно. Это нарушает мои планы и моё индивидуальное пространство. Я противник совместного проживания с любыми малознакомыми (в данном случае абсолютно незнакомыми) людьми.
Абсолютно не заметила ничего кричащего на эту тему. Вы извините, пожалуйста, но по моим наблюдениям, люди делятся на три группы: 1.приезжающие 2.принимающие 3.радостно ожидаемые и с радостью приезжающие. Если Вы никогда не оказывались в положении 2., не будучи "членом" пункта 1., то Вам просто не понять. То что вы там с родственниками катаетесь туда-обратно с ответными визитами - это прелестно и очень приятно, но тут совсем другая ситуация рассматривается. Когда тебя в гости не зовут (это уже пофигу, видел ты тех родичей-знакомых или нет...вот НЕ ЗОВУТ и всё!) - какие могут быть приезды на "мы у вас поживём, ладно? Билеты всё равно уже взяли"... Прекрасно понимаю Автора и очень сочувствую. Выхода не вижу абсолютно. Я тоже очень страдаю от таких НЕЗВАНЫХ вторжений и воспитание не позволяет даже намёком дать понять, что гостям не рады...
О, а я-то как Вас понимаю. К Вам, думаю, народ чаще ломится, чем к нам. И надолго:)))
не придумывайте на ходу. Где автор делает упор на дальности проживания от МКАДА? речь вообще не об этом.. "Топ кричит")))) у вас глюки
Анекдот в тему: - Красивое платье! А где оно пошито? - Во Франции. - А это далеко от Москвы? - 1800 км... - Ты посмотри! Такая глушь и таак шьют! :-)))))
В тему :) - Вы знаете, что по цене однушки в Москве можно купить роскошные папртаменты в Лос-Анджелесе? - Да нах сдался ваш Лос-Анджелес, 12 000 километров от МКАД!
автор совсем не то имела ввиду скорее всего,и потом в провинции легче принимать,там жизнь течет по-другому и столичные родственники в радость,а в мск ритм напряженный и если в квартирку добавить пару -тройку инородных тел,то это тяжело.во первых в столице все дорого,это раз,провинциалы дорогие развлекухи не тянут,а пить пиво на кухне,это согласитесь не то .вопщем автора понимаю,сочувствую,равно как и провинциальных родственников,и выход---только гостиница,пора понять и нам и им.
а чего это в провинции столичные родственники в радость? :scared2 а, поняла, научат пользоваться туалетной бумагой и телефоном. ну это крута :party4
неа,в подарок привезут,типа пользуйтесь!=)))
Ага, тоже не врубилась - в чем радость...
И будут по дому шляться в уличной обуви под предлогом, что на даче они так и ходют, а деревенская грязюка - она ж чистая, практически мазь лечебная, а не грязюка....
Бутиковая одёжка и днепропетровская обувка для деток... Что-то не вяжется, какие бутики в Харькове в 3 раза дешевле чем в Москве, просветите, плиз. Бедный автор, таких родственничков в сад, ну привезут они свой занюханый кусок сала из Украины, а московских продуктов сожрут намного больше, абсолютно не стала бы такое терпеть , а обрезала бы на корню всякие попытки пожить у меня малознакомых родственников.
Вы чё? У них же там Красную Площадь подхсолнухами засеяли, на Воробьёвых горах бычки пасутся, цирк на Вернадского добровольно-принудительно сдаёт навоз на удобрения. Не знали, что ли?
Ничего вы, девы, не панимаите. Я вот знаю. Московские продукты-этттааааа такие разработки американского наса для питания пилотов дальних межпланетных станций, которые были украдены агентами КГБ. Там идея-то очень простая: берёцца адын бычок и клонируецца и нинада стада держать,пастухов, всё такое. Вот Маскву и кормят таким. Всё экологычески чистейшее!
<Тянет руку> Предлагаю клонировать сразу шматы сала, чтобы ради одной тарелки холодца не убивать всю свинью!
угораю! Меняю ковёр 2на2 на аналогичный шмат сала!
Это типа из Азбуки вкуса, ну короче минералочка дорогая, конфетки, сыры и колбасы по 1000 руб за кило.Как - то так...
мне вот тоже нах ненада, что бы у меня толкалась туева хуча народу, да еще чужого, причем здесь корона и все такое.. я к примеру вообще брезгую что бы толпа посторонних людей пользовалась моей ванной. И автор нигде не написала что она их презирает и прочее, тем более что сама пишет, что живет в спальном районе и дескать не графья. Просто вы сами хотели бы постоянно принимать чужих вам людей и жить с ними по две три недели друг у друга на головах. А деревни бывают разные, есть такие в которые и ехать не захочешь
Могу вам только посочувствовать. Для меня тоже гости только те люди кого я сама пригласила. У вас основная проблема в маме, правильно? "а мама очень любит, чтобы гости и всё такое" так и пусть едут к маме. Ей же эти гости нужны. Вот вы с ней ссориться из-за гостей собираетесь, а может вам поинтересоваться у мамы почему ее не смущает, что эти "родственники" едут не к ней лично, а в московскую квартиру?
Так мама тоже "деревенская", у них так принято было. Она искренне не понимает, почему я ножками сучу. Кста, свекровь очень хорошая, я её очень люблю, поэтому и ссориться из-за родственников ужасно не хочется. Мама и рада, чтобы они к ним приехали, но родственники хочут в город непременно:( Т.е. формально - повидаться хотят, но от варианта "повидаться всем у мамы" отпираются, т.к. , пользуясь случаем, желают побыть в городе.
Дык раз музеи им не нужны, магазины дорогие, мож тогда к маме в МО? Какя разница-то? И маме приятно.
какого хрена они там делают три недели?? заграницу когда едешь, так две недели еле выдерживаешь, а тут. Я понимаю, что трудно отказать, все возмутятся. Скажите, что вы болеете, придумайте редкую болезнь, хотя у вас и так уважительная причина, что вы работаете дома!! это же офис!!!
Ну, едят, пьют, телек смотрят, разговаривают. Они такие обстоятельные все, спокойные, медленные:) К нам они на чай заезжали все от сестры. Чай мы пили с 4 часов дня до полдвенадцатого ночи. С ужином, который пришлось срочно готовить на всех. С просмотром фотографий абсолютно непонятных людей непонятной степени родства. Муж потом ржал: говорит, в какой-то момент вдруг подумал - вот ни одного знакомого имени, ни одного знакомого лица, а вдруг они ваще ошиблись, и они чьи-то чужие родственники:). Про "работать дома" родители считают, что это отговорка. Ну, не поработаешь, пока гости. То, что это половина нашего дохода, никто не морочится. Отговорки-то я придумаю. Жалко ругаться из-за... не знаю, даже не написать - "из-за посторонних". Вроде родственники всё же. Меня утешает, что муж и сестра тоже в ауте. т.е. не я одна такая недовольная.
К нам в том году тоже родственница с Украины приезжала недели на три, типа "а куда еще поехать без денег отдохнуть, а у вас тут почти курорт". Мамо моя вешалась практически.
а шо не так?
Я там выше написала. Конечно, для нас это был бы замечательный вариант. И маме приятно. Но понимания у родственников такой вариант не находит:)))
отказать, я бы отказала, элементарно уехала бы к подруге на день их приезда или еще куда
Совсем Вы не обязаны принимать у себя людей, которых и не знаете вообще. еще было бы как-то объяснимо, если на операцию ребенка привезли (к примеру), а денег у мамы на гостиницу нет. Но вот так колхозом ездить, чтоб пожить на чужой квартире... я бы гораздо раньше эту веселуху прикрыла. И давно уже сказала бы прямым текстом свекрови, что для меня это чужие люди и пускать их в свой дом жить я не буду.
О, ну Вы просто мои слова повторяете. Я тут мужу бухтела на этут тему, тоже сказала, что если бы на лечение, не приведи Господь - да без вопросов. А тут - погостить с каких-то щей.
Тоже наболело. Выговорюсь. У нас еще лучше... ну или так же примерно. Приехал племянник с девушкой Москву покорять. Возникли у них трудности с жильем, деньгами и т.д. Ну, я по доброте душевной пустила их к себе на дачу (пожить сколько получиться) со всеми удобствами, 2 с половиной км от города, но дачу двухкомнатную, то есть одна комната (прохладная) на первом этаже, вторая - мансарда, жарюха там несусветная в такую погоду как сейчас). Пустили их на первый этаж (комната маленькая с двуспальным диваном). К слову у меня двое детей и маленькому на тот момент было 2 месяца и мы прям вот только что приехали из больницы после кишечной инфекции. Пожив еще три недели дома (в однушке) я поняла, что пора бы и на дачу перебираться. Приехали мы тутда. Товарищи наши там живут, зничитца... живут .. и думают, что они в гостях! Что унитаз я должна мыть (он так с зимы немытый и остался, я с малышом, у которого жестокий дизбак после болезни и ферментаная недостаточность.. и вообще мы только из больницы просто просто не смогла этого сделать перед их заездом), что холодильник (который таки был идеально чистый) тоже я должна за ними мыть, что подмести верандочку (два на три метра), в которой с зимы лсточки с деревьев так и остались лежать, это тоже не их забота... полы помыть - у один раз в своей комнате они помыли... Плиту разве что девушка эта мыла. Вот такая радость. К слову девушка племянника этот месяц не работала, а целый день сидела в комп играла. Ну приехали мы, заселились вчетвером на мансарду. Жара как раз началась. НУ думаю, люди сами все пойму, что пора и честь знать. В ощем через две недели я не выдержала, сказала что детям тесно и жарко и просто неудобно всем вместе жить. Теперь я жестокий человек и мне даже не звонят, чтобы спросить как дела, как малыш. У старшего был день рождения, 6 лет, племяша даже не подрил ничего. Заезжал по делам в этот день, забрал мыльницу за 8 рублей, которую покупал он. Вот так.
Офигеть, вот родственнички у Вас наглые. Не переживайте, всем хорошей не будешь.
а почему-то переживается... не ожидала я такого.
Ну а что вы хотите, вы их выгнали, а это очень унизительно. Даже несмотря на то, что вы правы полностью. Так что отношениям с этим племянником навечно кирдык. Сделайте выводы, и больше не селите у себя родственников.
ха, и слава Богу, что обиделись! Скатертью дорога в самостоятельную жисть!
Лет пять назад у нас был похожий вариант. Мама сказала, что приедет сын брата жены племянника (примерно как-то так страшно), короче, семья у нас большая. С Украины. Там нет работы, поэтому он приедет искать работу, быстро найдёт, встанет на ноги и съедет. Ему что-то около 40 лет было. Я тогда от ужаса чуть заикой не стала, представив, как он быстро встанет на ноги. Муж вроде не возражал, но я доходчиво объяснила, что проще не пустить, чем потом пытаться выгнать. Когда находишь приличную отговорку, чтобы не пустить, вроде остаётся шанс не поссориться. А когда уже пускаешь - всё. Остаётся только рассчитывать на порядочность пущенных, что бывает крайне редко. Т.к. люди решают свои проблемы, создавая таким образом проблемы вам. Но при этом, т.к. они свои-то проблемы всё же решают - им комфортно, про вас они не думают чаще всего. Сочувствую, т.к. ссориться всегда неприятно. И быть плохой тоже.
Автор, у меня мама так принимала тоже родственников , когда те ехали в Москву за колбасой в 80-е годы, но потом сказала « НЕТ» всем. Да она плохая стала, но мы вздохнули облегченно. Жили вообще в коммуналке 1 комната 18кв+ 2 маленьких детей. Эти гости жили, кормили их, а они так обнаглели ,что даже хлеб не покупали к столу.
Ну да, правильно. Поэтому я и не хочу создавать прецедент, пуская их " на постой". Потом по-любому обидятся. И с кормёжкой тоже есть проблема, т.к. гостей "принято" кормить. Фиг с покупкой продуктов, так ведь надо ж будет готовить, накрывать, убирать, полотенца, бельё, общение... И так неизвестно сколько, пока им не надоест:)
Афтар, у вас есть только один выход - отомстить им. Приехать к ним в Малые Пупыри, на год :D Ваще, с вашей строны - жлобство натуральное[-X Вам что, жалко? Это же родственники. Тем более, родственники мужа. Ну, поживут немного. Или вам еды жалко? Много ли они съедят? Тем более, у вас просторная квартира. Есть где гостей принять. Не жадничайте. Они живут в своих провинциях, ничего не видят, нигде не бывают. Пусть хоть посмотрят как люди живут, поедят нормально, поспят на чистом белье
*продолжает*: попьют чистой воды, посмотрят хароший телик и кабел.ТВ, узнают шо такое крышка на унитаз с биде, туалетн.бумага , опять же, не чета газетке...
Обижаишь! Газеткой уже даже в Малых Пупырях не...хм... не применяют, только лишь по назначению! ;-)
окили-докили:-) тада творение великого Маркса и того хрена, как его? Энгельса на гвиздочке в домике с окошком в виде сердечка:-):-7
Ты про дачные сортиры? :-)))) Это уже деревенский колорит! Дабы не забывали откель мы все вышли ;-)
про сельские!:-) красотень!:-))
Ага! Тепло, мухи.... аммиак :-))))))
Что-то начиталась.. Может, и правда - рвануть в Пупыри на экзотику:))) Расширить кругозор, мне там выше советовали.
А рваните! Мой сын обожает рвануть к бабушке друга, что в подобных Пупырях живет. И взрослый лоб, а говорит, что такой кайф там летом! Осебенно черешня и местный сортир! И еще пастбище :-)))))
кайф-то кайф.. но тока по теплу:-)) када летний день, жужание шмеля, шелковица над погребом...мммммммммм.... а вот по дождику чапать в "домик", али по морозцу....
Это я уже описала в топике про деревню... Реально скучно там и муторно, если погоды нет. Также, как впрочем и на морях в непогоду.
Я сестре мужа посоветую. Из принципа. Они ж все, которые прошлогодние, и позапрошлогодние, звали нанести ответный визит. Вот пущай она их удивит и съездит на сортир и черешню:))) А лучше детей своих зашлёт, они тоже лбы здоровые, да на каникулах. Как раз месяц там протянут, благо мобильная связь там есть, значит, и интернет там есть. Опять же, гуся с собой какого-нибудь возьмут, чтоб не с пустыми руками.
Наверное в этом году они уже пропустили черешню с сортиром! ;-) Таперича только на арбузы! Гы!!!!\ Утю! Обожаю утятину - мне кажется, что это самое вкусное мясо.. из птичьих!
тю, ну вы от жизни-то не отставайте:) Это давно уже зовётся"зелёный туризЬм". мой англо-австралийский муж с придыханием и замиранием сердца рассказывает всем местрным дружбанам про отдых в посёлке Приколотное великобурлуцкого района Харьковской области. Особенно то место, где" мы с моим фаза-ин-лоу сели на мотоцикл,а он такой с коляской и прямо БЕЗ ШЛЕМОВ поехали косить траву. а когда я говорю"косить траву"-это вам не моул лоан! Это такая палка,а на ней острейший нож..." и всё это с подробным описанием, демонтрацией видео(как это всё потом на крышу гаража заносилось и вилам раскладывалось) описанием вкуса супа из" с утра зарубленного петуха", сбора земляники,тыкв и национального спорта в виде копания картохи. Про Аляску он так не рассказывает:)
ржу...:-))) если на пару деньков, то и я готова на покос травы и загон петуха по двору:-))
ну кто же за пару деньков прочувствует всю атмосферу деревенского бытия??? Мы там были с начала сезона земляники до упора-перекапывания огорода на зиму! Петуха по двору никто не гонял. У бабушки всё цивилизовано и централизовано. Петухи с курами глаза людям не мозолят. У них выход из курятника прямо за летнюю кухню. Они только заходят снестись в курятник. За домом-сад с малинником, за ним-огород, за огородом-луг и речка. С утра кони пасутся на лугу в тумане как будто на облаке в небе. Такой сюрреализЬм- Дали отдыхает. Кста, мой муж уже три года настойчиво спрашивает у меня, как нам ретайрэд в Украину. Всё время спрашивает,не слышала ли я чего в интернете по поводу программы для ретайрэд как в Малайзии,но только чтоб в Украине?:)
хотя... я бывала и часто, у родственников.. ыыы! нам с кузиной поручали привести в выпаса козу или бычка..и, вот, кузина, чиста как в фильме про пограничников и Мухтара, бежит , а козо-бык несется как не в себе, волоча кузину за собой...ах, лето!
Угу. Мой ребенок (чисто городское дитя) тоже прется от "деревенского быта" своего папы (тот теперь живет в пригороде, но типа сельская местность). Собаки, кошки,козы-телята, рыбалка в местной речке глубиной "старой жабе по колено"...экзотика!
Главное, увидят гигиенический душ. Наконец-то помоются нормально. Будет о чем внукам рассказать
и то дело.. а чем еще можно поразить гостЁв?:-))
ага, и приобщить их к культуре. Сидят же там в своих Пупырях как в хлеву
Вы вот ржОте, а я реально не знаю, чем их можно было бы занять. Гипотетически. И чем они сами планируют тут заниматься. И зачем ваще едут.
Так. Минуточку. Пупыри ДАЛЬНИЕ!!! А не Малые,как вы тут позволили себе выразиться!
Разница в чем? В удаленности? ;-)
вы нам тут не устраивайте географический кретинизм! Сказано Дальние-значит не Малые!
Яволь, мой генерал! :-)))) Дальние, так Дальние!
Ой, не знаю, как получилось :oops Дальние круче чем Малые? :-#
Я поняла. Вы сговорились с моей свекровью и ща её цитируете. Она тоже сказала нам, что нам надо обязательно туда съездить. Сама она уже не может, а вот у нас такая классная возможность. Причём не прикалывалась, а совершенно серьёзно, даже с некоторой долей зависти в голосе. Мол, хорошо вам, съездите к родне... Про жлобство - да. Оно так и выглядит, и я страшно переживаю. Тем более, что моё предложение (фиг с деньгами, сберечь бы нервы) снять простенькую гостиницу было названо ещё большим жлобством, т.к. селить родню неизвестно куда - что про нас остальные родственники скажут. Я, кста, подумала, что остальные родственники такому раскладу могут обрадоваться, и как ломанутся все сюда. И да, квартира просторная, поэтому пара матрасов на полу погоды не сделает. Туалет с ванной совмещённые, но это фигня, можно нарисовать график посещений. Муж сказал, что он будет приходить с работы только поспать, т.к. народу и так будет много в квартире. И да! Они обычно с собой что-то привозят!!! Первая семья привезла полмешка семечек. Сестра мужа, в семье которой эти семечки никто не ест, потом месяц ещё шелуху по квартире находила. Как ёлочные иголки, млин, после нового года. А вторые привезли гуся. Везли его двое суток в жару. По приезду замочили в ванне с марганцовкой на час. И сказали, что теперь можно есть. Мне её рассказы даже слушать было стыдно. Я чувствовала себя дезертиром, которому раненый боец рассказывает о боях на передовой. Если честно, я б, может, даже могла обрадоваться приезду родни, если бы он где-нибудь пожили самостоятельно, а с нами бы пересеклись в кафешке. Ну пусть даже с фотками и рассказами фиг-знает-про-кого. Но чтобы у меня была возможность под благовидным предлогом свалить из кафешки в любое время.
:D на самом деле я вам сочувствую. Для меня тоже мой дом - моя крепость. Мы и сами останавливаемся только в гостинице. Я думаю, вам надо научиться говорить слово "нет". Муж на вашей стороне, правильно? Вы имеете полное право родственников отправить в гостиницу. Это не гости, это нашествие
Спасибо:) Просто если не ржать, то очень захочется плакать, т.к. я вообще не люблю конфликты. А конфликт назревает. Как прыщ прям, вулканический.
Тут есть из-за чего расплакаться. Я серьезно. А как это вообще происходит? Вам звонят и говорят - вот, едем, ждите. Или как?
Не-не, звонят маме. Мама хлебосольная, говорит, видимо - а приезжайте в гости. Они начинают собираться. Потом мама звонит нам и говрит, что Ваня-Маня-Эдуард приедут в город такого-то числа. Надо встретить и поселить. Т.к. с сестрой мужа мама общается чаще, оба прошлых раза (или три, я уже не помню точно) пришлись по ней. Но в последний раз сестра пыталась спихнуть гостей нам, я сразу сказала - нет. И предложила ей тоже не мяться, а объяснить маме ситуёвину. Ну, мне-то проще было отказаться в разговоре с сестрой, тем более, что все всё понимают и гостям никто не рад. А она не рискнула с мамой спорить. А в этот раз мама сказала мужу, что в августе собираются приехать какие-то родственники. Степень родства муж не уловил, приехал домой советоваться, как быть. т.е. мне надо звонить маме и говорить, что фига, пусть не собираются, их тут никто не ждёт. А мне страшно не хочется, т.к. мама не поймёт и обидится. Опять же, позор-то какой, не по-родственному, что родня скажет... И ты.ды. Муж с мамой говорить тоже не хочет. Сказал, что он, в принципе, готов потерпеть, тем более, что он на работе всё время:)))
Пусть мама у себя гостей и размещает :sick3 Ей до столицы рукой подать :D Ох.... Конечно, муж должен это все разруливать. Он готов потерпеть? Прекрасно. Может, он вас с детьми на время визита своих родствнников отправит на море-окияны, отдыхать. А сам будет у плиты жарить-шпарить, кормить их всех и выгуливать. Охренеть, приходишь домой, хочется расслабиться, отдохнуть. Открываешь дверь, а там незнакомый люд шарится. Небось, еще и кофе пьют из любимой кружки?:sad3
... и попы содют на любимый горшок :( В том-то и дело, что мне придётся мужа напрягать, ставить перед фактом, заставлять решать эту проблему, которую нам создали эти далёкие весёлые ЕГО родственники. И вроде как не они виноваты, что у них менталитет такой, а он крайний, раз родня его. А мы вообще очень спокойно, комфортно живём, поэтому они нам сейчас капитально "попортили биополе" :) А от мамы до столицы 2,5 часа, она разместить готова. Гости не готовы. Но мы их подготовим:)
Так у Вас там, выходит, не гости - незваные террористы, а мама-свекровь - главный Леший! От неё всё идёт. Она гостей зазывает, а потом по детям своим распределяет. И никто ИЗ ДЕТЕЙ ей и слова сказать не может. Это как, вообще, так у вас там всё вышло??? Ну, к нам то, понятно, именно так и говорят: "О! А мы к вам едем. Билеты уже взяли!!!" /главное тут "О!" и радостная интонация в голосе/. А у вас, я думаю, нужно всем собраться на чаёк и пусть сестричка с братиком объяснят своей мамочке, что это, мягко говоря, некрасиво. И если она такая хлебосольная, пусть к себе и зазывает. мало ли, что гостям в саму Москву хотелось бы! Пусть мама гостям говорит с обидой в голосе:"А ко мне??? Почему ко мне не хотите???" - пусть попробуют ответить:"А вот не хотим и всё!Прописка нам ваша не нравится!":) В общем, говорите с мамой. Этот поток у вас никогда не кончится...
Дык она к себе и зазывает. А они потом говорят перед выездом в нашу сторону, что город хотят посмотреть (не, ну отмазка реальная, у мамы -то только огород смотреть), поэтому к маме их кажный раз прям перед поездом отвозят повидаться в последний день. Как в анекдоте - восьмой раз на те же грабли (с). Мама хорошая очень, поэтому не понимает, почему мы не радуемся. Жлобы мы, короче, какие-то :( Подумаешь, родня приехала - несчастье. Радоваться надо. В общем, удивляется мама искренне и пытается перевоспитать, потому что у них в деревне всегда так было... Маме восьмой десяток, я её тоже перевоспитывать не хочу. Зачем человека нервировать, тем более, что у нас разное мнение по этому вонительному вопросу. Я просто прерву поток родни. Пусть там в своих Пупырях и Бодунах обижаются, зато мы с мужем не поссоримся:)))
Я б прям с поезда повезла к маме. Она приглашала? Они соглашались? ну вот - всем радость:) Город посмотреть? Отлично! Допустим, приезжайте в выходные - покажем:) А еще лучше мы приедем все к маме на выходные:посидим, поговорим, познакомимся поближе:) К счастью, у меня другие отношения с родственниками. У нас по жизни они были лишь проездом. И это было в радость. Даже сейчас, когда есть, где остановиться и пожить в самой Москве никто так не ездет, чтоб прям неделями жить. На несколько дней - да, бывает. И они как раз те, кого лично приглашают, а не мама пригласила, а принимает кто-то другой...
Вот и сообщите гостям, какой именно транспорт идет от дома вашей мамы - в город :) пусть ездят хоть ежедневно, разглядывают )))
автор написал(а): >> Надо встретить и поселить. Вот и отлично! Едете, встречаете, везете в какой-нить недорогой отельчик и радостно сообщаете гостям - а вот здесь мы забронировали вам номер. Располагайтесь :) И все. Выходите, звоните маме : Мамочка, гостей встретили , поселили в приличном месте. не волнуйся :) Целую.Пока. )
чесгря, я б не принимала . совсем. не люблю готовить на большую ораву разносолы, мне не нра когда в моем доме чужие люди. и " мы к вам на постой" не может быть и речи. пусть мамО и принимает своих гостей, если они ей дороги.
Вот, я и не приму. Об этом даже речи нет. Мне лень напрягаться морально и физически на это всё, с какой стати? А мама с радостью примет. Но тут у нас непонимание со стороны родственников, т.к. они едут "в город". Ваще приятно, что меня на еве понимают. Я думала, что я одна такая негостеприимная жлобиха. Надела каску, ждала помидоров.
та лана.. я , вон, ночь не спала... а все потому, что муй вчерась вдруг( с мыслью, что так надежнее) пригласил нашу родственницу 20 лет пожить в нашем доме, пока мы в отьезде. сказать, что я рвала и метала-ниче не сказать... и, естестна, если вдруг она приймет приглашение(ТТТ:-)) , то..спальня, естестна, закроется на ключ . т.к. за свою кровать -застрелю на месте:-):-)))и мне сама мысль, что она будет не одна, а приведет себе компашку ради того, чтобы нескучно..мля... кароч, я сильно не в духе.
а "так будет надёжнее" - это в каком плане то надёжнее?:))))))))))))))))
квартира под присмотром 20-тилетней родственницы - надежнее, чем просто пустая. От воров. Они ж уедут.. Моя версия:)
ага:-) именно так:-))
Как всегда ржака на еве.:) Сколько помню себя, у нас вечно тусовались то друзья папиных дальних родственников с Кавказа проездом, то мамины не помню кто, племянники соседей бабушки,поступающие в институт, то знакомые васильиваныча из Сахалина. Бабушка жила в курортном месте, все наши соседи туда сьездили. Всегда накрывались столы с салатами, горячим, десертом и "прогулкой по городу". И НИКТО НИКОГДА( а времена были страшнейшего жесточайшего дефицита) не сказал, что их "обьели","обжили","обобрали" и т.д. И уж в гости в Пупыри не сьездить-не понимаю....
А у нас - нет. Никто не тусовался, и сами мы ни к кому никогда в гости с проживанием не заваливались:) Готовить на большое количество людей я не люблю, не хочу, да и времени нет, а заказывать каждый раз в кафе - дорого. Я абсолютно не-хлебосольная-не-гостеприимная. Я такая, какая есть, и на исходе четвёртого десятка переделывать себя точно не буду:) И да, я не понимаю, как это - съездить в гости в Пупыри:)))
так тогда всё просто: проблема не в родственниках, а в вас.
Зачем? Вы разве больны? Просто вы не любите гостей и не любите быть в гостях, вот и всё. Не все же должны любить что-то одно.
может, это я пишу? :scared2 даже возраст совпадает
Ну ни в жисть не поверю!:)
ненуачЁ? у меня случилась бы затяжная депрессия с суициидальными настроениями, если бы я оказалась в ситуации автора :sick1
Щас вот я намылюсь к вам в гости с гусём, семками, мужОм, детями, фотками, и разберёмся. У нас, знаити, много родни. Вполне может быть, что мы клоны. Стелите матрасы.
Когда буду в Харькове-заезжайте ко мне. у меня,когда я туда приежаю, всегда такое-все с мужьями, дитями, гусями(последний,правда,весь балкон обделал), водкой и т.д. рн матрасах,диванах,стульях и т.д. Последний раз в нашей трёшке было: двоюродный брат с женой из Москвы,его брат, их отец(папин брат) из Тбилиси, жена троюродного брата из Артёмовска(сессию сдавала на тот момент) с сыном,мои папа-мама, я с сыном. Все диваны-тахты-раскладушки были разложны, а мама моя по случаю того, что она храпит по ночам, улеглась на кухне на папином армейском бушлате. Ей даже матрасика не хватило:)вернее,она сказала,что ей для хандроза проще на бушлатике. все столы были составлены в один в зале,сверху положена дверь, накрыта скатертью, а мебель из зала вынесли на балконы,чтобы пространство не занимать. А собрались все по случаю моего приезда и некруглой даты дня рождения папы:) Зависали в общей сложности две недели.
у меня есть дальние родственники, так вот..у них действительно вокзал. бываючи в гостях ..даже не погостишь:-) т.к. бесконечно приходят ..соседи, друзья детей, какие-то другие друзья и пр. и пр... вываливаешь оттель как будто побывал на дискотеке в сельском клубе.. вот..гостеприимные они , а , еще..очень любят выпить рюмку-другую.. может, в этом дело?
а я не люблю выпить рюмку-другую, просто не люблю вкус алкоголя,но обожаю закатывать столы, встречать гостей, устраивать вечеринки, конкурсы, танцы ,тамадить за столом. Сегодня только полтора часа назад как закончили маленький междусобойчик с барбекю на 20 человек. Народ уже привык, что собираю и организовываю всех я. Все люди разные,это не значит, что с ними что-то не так. Если кто-то пьёт кофе чёрный, а его сосед с молоком,то это же не значит, что кто-то один из них болен?
Не, я понимаю, можно и барбекюшник на 20 человек у себя дома устроить....в будний день... если предлварительно не встал в 6 утра и не вернулся с работы в 20-00 и не надо детей кормить-спавть-укладывать, а завтра не надо опять в 6 утра вставать...
Не надо устраивать барбекюшник в будний день. Никто не придёт. У всех дети,всем на работу с утра.
ну вот просто у нас с вами разные вкусы. Я воспринимаю это как "вот мне повезло с такой большой и дружной семьёй" и искренне не понимаю, где тут сочувствовать?
Аа, ну не, тогда я рада за Вас:) Просто для меня это что-то немыслимое. Но люди-то разные.
НЕ, вот уменя тоже большая дружная семья. Но в ситуации автора, когда даже ее муж не знаком с этими родственниками.... Они реально как совершенно посторонние люди, которых вот навязывают автору. Да ладно автору, но они и ее мужу как посторонние...
ужаснах :scared1 это мне напомнило первую брачную ночь. Гости на свадьбу приехали. Правда, обожаемые друзья, с замечательными детьми. Но... Ужаснах
*навострила уши*: что там-что там насчет первой брачной ночи?:-D
ну вы прям как поручик Ржевский:" Что мы всё пошлим? Поговорили бы о музыке! Кстати, о музыке! Намедни е@ лся на рояле- ох@ тельно скользкий инструмент!"
а брачная ночь-это пошло?:-7
рассказываю :D 3-х комнатная квартира, 60 или 70 метров. Не помню. Спальня, гостиная и кабинет :D Муж пригласил друзей, кубинцев на нашу свадьбу. Очень позитивные, замечательные, стеснительные, деликатнейшией люди. Муж (кубинец), жена (украинка :)) и двое детей. Не знаю почему мы из не поселили в гостинице. Наверное, чтобы общаться и все такое... Одни спали вчетвером в гостиной. На диване, раскладушке, на матрасе, на полу.как-то так. комната 18 метров. Мы с мужем в спальне. Кто и что в кабинете - не помню. Но он тоже явно был занят :D В ванную была затяжная очередь. Девочка (кубинка) сидела в ванной час. Потом ее брат. Моя очередь, наверное, подходила к вечеру :D Вшестером мы толпились на 9-ти метровой кухне. Потому что детям гадо готовить одно, гостям другое (вкусы не совпадали). Телевизор - из-за него разворачивалисб боевые действия. среди детей, естессно. Конечно, если в кафе. Но все-равно-чай-кофе, перекусы. Все это оказалось очень сложным. У них куча чедоманов. Им реально неудобно было :oops В свою первую брачную ночь :D мы всех устраивали на ночлег. Стелили постели, полотенца, посуду и т.д. Размещали вещи. Подчеркиваю - гости очень деликатные, очень боялись нас стеснить. Мы им искренне рады, всегда. Но разве реально на такой площади всем поместиться с комфортом? Плюс еще дети. Мы ваще тогда не знали, что такое дети в действии :D. Они полночи ходили по квартиры (другие часовые пояса и все такое) Утро - ваще вырванные годы :D Очередь к утюгу, писанье мимо унитаза (мальчик маленький еще), бесконечное приготовление бутербродов. Причем, все активно помогали. Естественно, они нам рады, когда мы на Кубе. Но нам там так же всем тесно. Поэтому, селимся отдельно (хоть они и обижаются). Кстати, там где они живут - там дом - проходной двор. С утра уже приходят гости. Соседи. За спичками, за солью, борща поесть, потрындеть....
кака прелесть!:-))))
кто сказал? Там в контексте упор был на толпу в квартире во время брачной ночи. разговор про ТОЛПУ
Про свою свадьбу я даже не начну рассказывать...
убицца...
а кто тут живёт в коммуналке?(или она с одним"М")?
:scared1 *ушла за веревкой и мылом*
Автор, а чем Пупыри не устраивают? На Украине летом просто офигенно, сами не хотите, можно детей на лето сбагрить. Вот радость будет родственникам!
вы в своём уме? А моя корона??? Как её через таможню тащить??? И сказано же- негостеприимня я. Да где в Украине кафешку найдёшь, чтобы с родственниками встретиться? У них же там ни у кого работы нет, кафе никогда не видели. И дети без биде как-то не привыкли.
Задекларируете корону: ввезли корону - 1 шт, и вывезли корону - 1 шт. :-)))) А мыть попу можно не только над биде... Если уточните, то родственники вам покажут, как это сделать над ванной :-)))))
*ржот*: на собственном примере??:-D:-D
Гм... стисняюсь я... :-))))))))
:-D:-D:-D
А то как! Вам какая надо на 150 см али на 170? :-))))
Щаз! Только короночку покладешь, глядишь, уже тащут куда-то! ;-)
Меня тут пытаются дискредитировать. Не ведитесь. во-первых, Пупыри ваще не на Украине, а на юге России (в смысле, в случае этих очередных родственников). во-вторых. Детей уже выше предложила отправить сестриных. Мои ещё за себя постоять не смогут. Гуся не довезут, опять же. А те хоть в сортир не провалятся.
Эй, людииииии!!! А как же знаменитое евское "никтоникомуничегонедолжен"?
Не забываем о евских двойных стандартах ;-)
ну-ка, ну-ка... можно подробнее? В моём случае кто кому ничего не должен? Мне это надо для диалога грядущего. Я всё записываю в блокнотеГ.
Если бы тут появился топик типа: "Мы живём в провинции, родственники в Москве в большой квартире. Мы к ним в гости собрались на две недельки впятером, а они не рады, говорят, места нет, времени нет. Вот ведь жлобы!" Что бы тут народ написал? Пральна - "Они не обязаны вас принимать, живите в гостинице, задолбали гости столицы, никто никому ничего не должен." А если серьёзно, вы действительно не обязаны их принимать, у вас не гостиница.
Спасибо. Дайте я Вас обыму и облобызаю. Я с этой точки зрения даже не глядела. Вы примирили меня с моей совестью. Полегчало даже как-то.
:-)
родственники нарисовались как только мы купили трёшку на Проспекте мира. я радостно встречала всю толпу, а они ехали не к сестре, а потусить. как в гостиницу. ПОТМ МЕНЯ И ОТРУГАЛИ. ЧТО ТАК И НЕ ОТВЕЗЛА ИХ НА ШАШЛЫКИ! всех выгнала-стала плохая, но без гимора)
Чтобы рассмотрели душу, надо селить их чаще. Душу сразу не разглядишь так-то... Особенно на проспекте Мира. Особенно когда люди приехали в Москву с конкретным планом - потусить. А тут вы с душой. Еда, бельё, уборка. Всё. Или, как вариант, едете со всей душой к ним, и тусите там, пока они душу не разглядят.
чё вы к квартире придираетесь? проспект и проспект. когда я жила в бутово - ездили к сестре. от неё ближе к центру. теперь вообще не в москве - забыли про меня все родственники. между бездуховной домовладелицей и уборщицофицианткой выбрала б первое)
Я не к квартире, а к родственникам придираюсь:)) Потому что на фиг нужны родственные чувства, основанные только на козырности нашего места жительства. Если бы мы жили в Малых Бодунах, к нам бы тоже никто не стремился приехать. И я бы тему такую не завела. Но я врать не буду - в Бодунах жить не хочу.
я в Бодуны езжу раз в год - живу в гостинице. нам с мужем так удобней. у себя иногда гостей принимаю - но когда они приводят бухих друзей напожить, конец терпенью
Сочувствую. Жесть. Не люблю незваных гостей в принципе (даже если они и не собираются надолго задерживаться). А уж если вы их не звали, а они могут запросто остаться на 3 недели -- это вообще за гранью моего понимания. Так что выход вижу один -- сказать решительное НЕТ сразу. Раз вы их не звали, значит и принимать не обязаны.
Я тока одних родственников люблю. Из Астрахани. Ооооочень редко остаются на постой на ночь. Если надо ночи на 3-4, то гостиница. Я им путевки в Тай и Еги тут покупаю (у нас, грят, экономно очень), они приезжают и в агенстве забирают (я могу и сам улететь), а в Еги мы с ними встречаемся. Еще отсылаю им кремы под памперс определенные (у них нет таких нигде) и еще че-нить из детского приличного. Мне в отместку шлют воблу)))))))
Тоже не очень гостей люблю, но что поделаешь, если надо. Вот в начале августа недели на 2 приезжает семейство свекров к нам. Надо придумать развлекательную программу, купить экскурсии и т.п
свекры так сказать - святое дело (хотя как правило и очень мучительное:-() - родители мужа!!, а не родственники о которых некогда не знал и не понятно насколько они родственны вам.
Люди, спасибо всем! Вот за что люблю еву, за то, что кроме пенделей всегда можно получить дельные советы и поддержку. Ну, и поржать, когда не ржОтся по определению.
Тут главное маму перестроить. И тут если даже они к Вам намылились, пусть мама им сообщит, что одна, мол, с ремонтом бедная мучается, а у сына жена с работой зашивается, как назло заказ какой свалился на голову, бедная она бедная. работы невпроворот, спит уже на ходу, а куда деваться, иначе работа уплывет. Так что давайте-ка ко мне, родненькие. А на будущее пусть сын с сестрой с ней поговорят. Вот и не будет ситуации "а что родственники скажут"
вздрогнула от воспоминаний детства :) жили в двушке вчетвером, в принципе уже общага, но регулярно (раз в сезон наверное) приезжали родственники отовсюду... особенно запомилось - ДИКО, НЕРЕАЛЬНО вонючие мужики :sick2 таких запахов я ни до, ни после не нюхивала... после переезда в другую квартиру половина отвалилась, ибо не знала нового телефона :) вторая половина регулярно позванивала, я уже отселилась, бабушка с дедушкой умерли, мама осталась королевой одна в двушке :) вот тут я и купила ей автоответчик, потому что "гости" обычно звонили практически с вокзала по приезду - едем, встречайте :) а свекровь таких своих гостей любит... вот ведь у всех мировоззрение разное...
меня потряхивать начинает, когда эта тема поднимается. Нас много лет бомбардировали дальние родственники и знакомые знакомых, потому что у нас был ВУЗ, в который их дети поступать приезжали. Главный инициатор этой вакханалии - наш папа, который всем рад. Он скрывался в своей комнате с книжкой, общаясь с гостями изредка . А мы с мамой превращались в службу горничных. Почти никто из гостей не утруждал себя покупкой продуктов, и своё постельное бельё нафиг брать. Кстати, недавно у визитёров была свадьба сына - пригласили они только маму и папу. А меня и брата фигушки :) Ирония судьбы - на днях папа рассказывал про каких-то наглых родственников, которые оккупировали семью его знакомых "ни продуктов не покупают, приезжают толпой". Мы с мамой пошутили "на кого-то они похожи", а папа разозлился :)
А я не люблю таких гостей (я вообще если честно гостей не оч люблю) и муж, слава Богу, тоже не любит. но у меня иногда знакомые из других городов спрашивают, нельзя ли вписаться. я честно говорю "нет, извини, но у меня никак". и не колышет меня, что там и кто подумает, потому что я за основу беру, что воспитанные люди не будут навязываться и поищут вариант, удобный для всех. а мнение навязчивых и невоспитанных как-то меня мало заботит. так что, автор, я б на вашем месте сказала бы строго "нет, не могу вас принять, такие обстоятельства, ага" и всё. они рано или поздно перестанут сами к вам проситься.
Есть, и в гости зовут постоянно, и обижаются, когда узнают, что ночевали в гостишке, а не к ним заезжали.
Слава Богу у меня нет никаких ни дальних, ни близких родственников в регионах :-)
Знаете, что мне в этом топе и в подобных нравится ? Все такие столичные жители в 19 поколении, и у всех родственники на Украине. У многих даже мамы-папы. А сами очень коренные москвичи. :D Не, я без наезда, чесслово. Я вас всех очень люблю :chr6. Только не могу понять этот феномен :scared2
У меня нет родственников ни в регионах России, ни в странах бывшего СССР. :-) Для меня те, кто купил квартиру или даже родился в Москве, но от приезжих родителей-не москвич. Хоть усрись-не москвич
А это так принципиально - москвич - не москвич, какого поколения москвич, или не москвич. Млин, ну откуда снобизма столько????
А зачем мы будем усираться? У нас все нормально со стулом, если Вас так это интересует, уважаемый москвич... эээ в каком поколении?
не, я только во 2-м :) например дед в молодости попал в москву, родственники остались в белоруссии :)
Как если разбираться, то все некоренные. Только потомки тех, кто жил в 1147 году :). Остальные все пришлые в то или иное время. А если изучить глобальнее, то сколько должно быть ныне потомков от тех лет? Которые разбрелись за это время кто куда. И знать не знают, что они-то родом из Москвы :) Все ведь сейчас живущие вообще - потомки тех, кто жил тогда. И кто знает, кто и откуда. Миграция сильная была.
Пральна. И вообще, Москву киевские князья основали, так что её уже давно пора присоединить к Киеву. И всем называться кыянами!
Хы... А вторые половины? Они ж приезжают, женются и тоже становятся москвичами:) И потом у тех, на ком женились, внезапно появляется туча родственников. И выясняется, что замуж ты вышла за стописят человек разом, и теперь все они родня и имеют право навестить. Если чё, я тоже всех люблю, и моя бабушка понаехала сюда к дедушке ещё до войны (поправляю корону, цежу через губу).
А причём тут Москва и москвичи. Тут не именно о Москве речь. Тут речь о том, что кто-то считает, что к родственникам (которые тебя не знают и не сильно стремятся познакомиться), можно приехать семьёй, а спрашивать их нужны ли им эти гости как бы и не надо...) Ну и по закону жанра, да, чаще такие незваные гости приезжают из деревни Большие Пупыри в город, а не наоборот. У меня, если что, нет родственников на Украине.
Да тут даже не в этом суть. Это все равно что я приглашу друзей к себе в гости, а пожить они захотят у моей подруги, а она прям-таки должна радостно принять их, да и я тоже рада, что они у нее остановятся...
Огворка по Фрейду...))) Если что-то Дальнее представляется Большим -- это не просто так...
А то, что с Украины с мешком семечек в гости- ты можешь себе это представить? Т.е. без черешни-бутыля подсолнечного масла-самогона-копчёного сала-шоколадных конфет, а с одними только семечками???? Это что ж за украинцы такие?????
Ну украинцы тоже разные бывают, это ж люди все-таки, а не отдельный подвид млекопитающих:)
так, вы тут не примазывайте к нашей гордой нации всяких проживающих на её территории!:) Если с мешком семечек и без четверти горилки со шматом сала 2 на 2-то это не украинцi и не козацького роду!
Скажем так, это не коренные украинцы, а понаехавшие :))
такотош!
Ну шо вы меня запугиваити? Если они ещё сало в шоколаде с черешней припрут и будут осуществлять торжественное дарение этого всего нам-на-фиг-ненужного, я вообще слягу.
не, ну от национального продукта нехорошо отказываться! тем более что от сала, а особенно которое в шоколаде, цвет лица улучшается и полна пазуха цыцёк образуется.
Ну я москвачка вся в коленях))) А муж у меня из "понаехали тут". Он один в Москву просочился. Теперь все считают своим долгом ехать через нас, всех надо встретить-разместить, ещё и экскурсию провести
У меня есть родня в Киеве, которые у нас бывают в Москве. Но к себе никогда не зовут. А когда мы приехали - жили в гостинице. Даже на чай не позвали( А в этом году грозятся приехать - ребёнок подрос, столицу увидеть. Ага, хренов там
Мне тоже это очень нравится... Особенно, когда начинают поливать грязью украинцев. Так и хочется спросить: А судьи кто? ;-)
Я как поняла, у автора роственники мужа живут на Украине.
У нас раньше (во времена моего детства) была туча родственников на Украине. Постоянно ездили. Причем, жили они в комнате где уже спали я, мама и папа. Бабушка спала отдельно и даже меня к себе в комнату брать не хотела... Вечный вокзал... Помню даже тогда меня это раздражало... (времена детского садика и начальной школы). Не могу себе представить, чтобы к нам (в однушку), к слову, кто-то так вот завалился. Исключение только для моих двух подруг. Мы, если куда едем - только за свой счет, в гостиницу, квартиру... Автору сочувствую! А почему мама ваша не пригласит гостей пожить к себе?
так вроде мама не против, а гости не хотят гостить в МО, хотят в столицу!!!
Я из Пупырей. Жили мы в глубинке, в Башкирии. Какая там сказочная природа! К нам в глушь приезжали все родственники из крупных и не очень городов. Летом у нас яблоку упасть негде было, все родственники собирались. Так здорово было :) А сейчас в Москве живем, ни одного родственника в деревне - эх.
А вот еще остались добрые самаритяне - в моем лице. Хоть у нас и однушка - регулярно проездом бывает брат с семьей. Их селим на нашу кровать, а сами на кухне на надувном. А два года назад принимали двух иностранок - так они в своих спальниках и на своих ковриках спали. И зубы чистили на "сухую" щетку - у них с водой такие отношения - строгая экономия. Думаю, когда увеличим площадь, еще больше гостей будет. Правда, у нас не много родственников. Да и все в большинстве здесь.
А Вы знаете, что для сохранения брака никого нельзя пускать на свою кровать, даже из гостеприимства?
тогда мои родители должны были развестись ещё на заре брака. Как же они 40 лет до сих пор вместе?
Давайте пожмём руки! Я вот два противня пирогов напекла с утра-сразу гости! Не самой же в один рот всё сожрать! Обожаю гостей! А особенно родствнников.
Время просто нужно умно распределять:)
гость гостю рознь - это типа народная мудрость :) У нас сейчас на даче гости неделю уже, мы их уговариваем ещё недельку пожить. Нравится,когда они у нас бывают. ричём они и не родственники даже. А вот родственники есть, будто чужие, но ездят уже пятый год, в последнее время - раз в месяц. Целой семьёй и всё время едят, едят и не моются блин
а вы их со шланга.
Ага, причём прямо на подходе. Как появятся с чУмоданами на горизонте, так сразу и отгонять.
не отгонять, а встретить освежающим душем! Главное-найти всему правильное определение.
:-) повесть над дверью бочку чтоли, дёрнешь за верёвочку, вода и прольётся. Честное слово, они как набиваются в гостиную вчетвером, мимо комнаты приходится зажав нос идти. А после отъезда пару дней помещение проветривать
сравнили. у вас брат , а к автора неизвестная никому родня ломится. к вам часто незнакомые люди на постой приезжают, да еще спят в вашей кровати?:)
Не в тему немного. К моим родителям тут папин брат приезжал из Таллина. 40 лет не виделись. На неделю приехал. Первое, что сказал, что забыл кошелек дома. В подарок привез две бутылки Ванна Таллин и две шоколадки Риттер Спорт. За неделю задобал всех: сын мой прятался от него, сестра через три дня послала подальше (а это надо оооооочень стараться, чтобы ее довести. Даже не знаю, что он такое сделал). Мама через два дня забрала моего сына и удрала на дачу и сказала, что еще бы 40 лет его не видела! Такой вот родственничек!
не угадали. Сибиряк он.
стандартный подарок: ванна таллин да шоколадка. только раньше всегда это был калев, а сейчас что риттер спортом заменили? обыдна :)
Не принимать категорически. Затейте ремонт, скажите, что меняете трубы....уезжаете в отпуск в конце концов. Или честно - не хотим принимать гостей и все.
могу только посочувствовать:( сама терпеть не могу ни вариантов, когда живут больше одной ночи, ни сама жить у кого больше той же одной ночи. и неважно, близкие это родственники, друзья ли или еще кто. только свекры и родители/братья
Ну да, ситуация ненавистная мне. Когда мне звонят, что мол скоро лето или скоро командировка и т.п., я сразу с полнейшим участием задаю вопрос " тебе заказать гостиницу? Я знаю подешевле :)". А вот что вашей маме сказать, чтоб не обидеть...
МАМЕ? Ну вы даете!!! Говорите то, что в будущем хотели бы услышать от своих потомков
Ну вот я от потомков хотела бы услышать адрес удобной, комфортной и доступной по средствам гостиницы, пожалуй, была бы рада, если бы номер мне забронировали заранее.
Слушайте, я одна, будучи мамой, предпочла бы жить в гостинице, а не с дочерью (и ее семьей или прочими родственниками)? ну в гостинице уже удобнее! Когда хочу легла, когда хочу встала, когда пришла-ушла - мое дело, никто не шумит, никто не пристает с разговорами, если устала... Я извращенка? :crazy
Ну многие рассждают так -- зачем платить за гостиницу, если можно остановиться у родственников ? :-)
Эээ... (нипанимаит).. Платить - чтоб жить комфортно.... Не, ну если у родственников есть отдельная комната для гостей + санузел... ну тады да... А в 3ку, например, да с ванной 3 кв/м, да с 4 проживающими... Это ж свихнешься!
Дык я-то с вами согласна. Но есть люди которым вломиться в 3-ку, в которой уже живёт 5 человек, это как бы и не страшно и неудобства они в этом не видят, а платить за комфорт -- жалко деньгу. Если люди не переночевать приехали, а на 3 недели -- это ж сумма кругленькая на проживание в гостинице нужна (даже если гостиница недорогая).
Платить???? А ничё шо в Больших Пупырях надоть месяц вкалывать,шоб сутки в масковской гастинице оплатить? Ну шо ж Вы наивная такая... Автора используют как бесплатную гостиницу, да еще и на кормежке за её счет сэкономить норовят, а Вы про комфорт....а автор еще и отказать стесняется... тряпка!
Этта минталитет... Как жеж - при живой сыначке/дочичке в дом не пустили! Предложение оплатить гастиницу - аскарбление, страаааааааааааашнае! Нада жить всем вместе! Спать как кильки в тамате - братской магилкой, паказательна мыть пол/плиту/сартир, чтоба дети поняли, кто тут свиньЁ, а кто - родная мамО вся в белам...
О, кажицца, до миня дашлоооо.... Этта как мая свикроффь советовала нам вместо покупки квартиры поставить пиригародачку в родительскай.... Точчччччччччччно.
У меня мама приезжая.Мы все лето проводили у ее сестер в ее родном городе,Волгоградская область.К нам регулярно наведывались родственники оттуда,с Украины(дед мой оттуда был),из калининграда вот недавно троюродные племянницы мои приезжали:) А еще мамины одноклассники,однокурскники и т.п.) Долго никому мы жить у себя не давали,но на неделю-другую,или когда проездом в Москве родня-всегда у нас останавливались.И не напрягали.Мы теряем родственные связи из за расстояний,стоимости билетов на поезд,из-за лени...а это неправильно. Год назад ехали в Крым,решили посмотреть Киев.Просили родню посоветовать гостиницу.Те возмутились крайне-настояли,чтобы мы у них остановились.Я не видела их ни разу в своей жизни,они меня соот-но тоже,но чувство,что это родные люди появилось!Мы наговориться не могли...наши дети друг без друга гулять отказывались.Уезжали прям со слезами и обещаниями приехать еще раз как-нибудь обязательно.И я с удовольствием приму их в своем доме! Да что уж родственники!КОгда приезжают иногородние на наши встречу автоклуба-всегда их размещают по квартирам,а не в гостинице.
Все Вы правильно считаете. Вам просто нужно четко донести свою точку зрения до всех, кто Вам этих "гостей" навязывает. Гости - это те, кого приглашаете Вы и кого хотите видеть Вы, а не незнакомые люди, которым на гостиницу жалко денег.
Может, отмазок автору попридумывать? Например: 1. У семьи нашли кишечную полочку, (тиф, дифтерию) все лечатся и на карантине 2. У кого-то из членов семьи развивается душевная болезнь и он бросается на незнакомых людей 3. Завести огромную собаку срочно, которая кусает незнакомых и рвет их на части. Или душит во сне. Собаку может отдать подруга на время. 4. Это может быть не собака, а какое-то экзотическое животное. 5. Вы можете сказать, что к Вам уже приехали гости - Ваша подруга (троюродная сестра) с пятью-шестью детьми. 6. У вас завелись клопы, клещи и мадагаскарские тараканы и квартира на дезинфекции 7. Начните ремонт. Можно просто сложить везде рулоны обоев и поставить краску и стремянки. Девочки, давайте еще идеи? :)
:-D
Детский сад какой-то.
когда мы завели огромную собаку ( правда добрую), то к нам сразу прекратился поток родичей:), они не верили, что такой монстр их не сожрет:)))))))))))
Опять! Блин, опять : "муж тоже не в восторге, с мамой ссориться не хочет, а мама очень любит, чтобы гости и всё такое." Аааааааааааа....Блин, это ВАШ дом, не хочу и не пущу, почему сказать нельзя-то? Мама любит гостей - так пусть валят к ней. Что значит, взрослый самостоятельный человек и не может оградить себя от непрошеных, жлобных гостей? Чего голову ломать и нервы трепать, скажите раз и навсегда: "строго по-моему желанию. На данный момент такового не имеется. Тема закрыта".
Не пускать. нет и все. У нас тесно, места нет.
Все очень просто. Вы работаете дома. Одна из комнат - ваш офис (даже если и не так), в квартире должна быть тишина и ничего отвлекать от работы. Всегда говорите родственникам (как только кто-то решит к вам в гости приехать)- что на вас навалилась дополнительная работа, даже в туалет сходить нет времени :). И все в таком духе. Не дураки, поймут
Москва...москвичи.. Я вот в Болгарии живу.А вся родня в Москве.И воооот кажную весну начинается.... Да причем я что т сдуру в Софии живу, не повезло, а не на Солнечном берегу в собственном доме, на 1ой линии,с фруктовым садом в 20 соток + бассейн, ну ниче, 400 км в одну сторону, нам не путь, штоб отвезти народ поплескаться в море,а зачем тогда в Болгарию ехать? Ниче так что кто то работает или у нас свои планы на отдых.Да забыла- каждый раз -ПРИГЛАШЕНИЕ, стоит немного, но побегать надо. А да, когда случайно в Москву попадаю(сама из Питера), живу исключительно в гостиницах, оно как никто из кузенов, кузин, теть дядей не приглашает пожить и даже в гости не приглашают, ну если только разок встретиться в Шоколаднице. Здесь недавно родственники мне сообщили что мечта их научится кататься на горных лыжах всей семьей, вздрогнула беспокойно .У нас работать народ начинает и школа 2го января
Русский, видать, подзабыли :))) А серьезно, зачем Вам это надо? Сказать "не могу, не буду" не пробовали?
да вот тож,родственники ведь.
Ну вы-то им тоже родственник, для вас же они таких подвигов не совершают :)
А Вы бы не делали приглашения, кто ж Вас заставляет!
Я живу не в Москве, а в областном центре, это знаете тоже, не подарок. Знакомые, родня и пр и пр едут, то на обследования, то в командировку то еще куда и все норовят напроситься, да еще и целыми семьями. Нам это тааааааак надоело, что научились отказывать, сначала причины придумывали, а потом и вовсе в лоб. Встретиться - пожалуйста, а жить будьте любезны в гостинице. Чесс говоря даже чувством вины мучалась сначала, а потом подумала, почему мы, если куда-то едем ВСЕГДА останавливаемся в гостинице, даже если родня зовет? И поняла, чтобы не напрягать никого, в т.ч. и себя. Учитесь отказывать. Если денег нет на гостиницу - к маме всех. И посмотрим кто первым сдастся...
Я бы сказал, как мило, что вы приехали повидаться, но мы вас принять не можем, дала бы телефоны гостиницы или отеля.. Сначала по телефону, потом если понимать не пожелают, то и в дверях квартиры
ой, а я с другой стороны. у меня брат родной в Москве. мы раз в 10 лет примерно приезжали с мамой. только теперь у меня своя семья, дети. вот я вроде бы и съезила бы, но стесняюсь, что такая орава приедет, на даче ещё можно разместиться, а вот в двушке их - нас 4 да их 3-е... и хочется по городу походить, посмотреть и на гостиницу денег нету. брат когда я была на последних месяцах беременности 2 года назад ещё приглашал в гости, а теперь молчит и я его понимаю - ВДРУГ ВОЗЬМЕМ ДА И ПРИЕДЕМ :) ну, он хоть к маме и ко мне приезжает и то хорошо - видимся. а в гости - наверное надо копить денег на гостиницу - 2-3 дня и домой.
ага, вопрос тока куда детей деть. потому и не едем,что мы сейчас только кагалом и ездим. и без мужа мне как-то любоваться красотами не особо. дети может и не оценят красоты, но их ещё не оставить - бабушки не берут :) будем, наверное долго и нудно копить, чтобы кагалом в гостинице нормально пожить и никого не напрягать.
значит муж сидит с детьми-вы наслаждаетесь красотами, потом едет он. Нафига тащить детей в Москву??? Они просто устанут и толком ничего не посмотрите.
муж не останется с детьми и я не поеду без мужа. дети да - маленькие. старшему ещё что-то интересно будет - меньшей просто побегать как на обычной прогулке. нафиг тащить - тогда ещё 5 лет ждать :) просто 10 лет не была у брата, как раз декрет - можно согласовать любое время
а вы думаете раз в 10 лет это крайне проблематично 3 дня потерпеть 4 чел у себя в квартире? кроме нас "приезжающих" нету.
Крайне проблематично или нет - в любом случае решают ХОЗЯЕВА, а не гости. Думаю, что гостей, подсчитывающих возможности хозяев в таком вот ключе, не любят больше всего. Скромнее надо быть. Может, они думают, что раз в 10 лет не проблематично и на гостиницу насобирать. Тем более что общаться-то они не против - на дачу приглашают.
Че т не cxодится...ездили вы с мамой раз в 10 лет...Допустим минимум - 2 раза= 20 лет. И теперь у вас маленькие дети...Сколько же лет брат живет в Москве? А по теме - Вы не в праве обижаться. Если Вы планируете свою выходную поедку, то почему для того чтобы доставить вам удовольствие семья брата должна прибресть гемор? Да, копите и гуляйте на свои. Если Вы захотите погулять по Лондону, Пaрижу, Риму и т.д., вы же будете оплачивать гостиницу, так ведь? Если будет что то важное ( не отдых) и вы приедете одна или ваш муж или ваша мама то скорее всего семья брата не будет возражать помочь и предоставят жилье. Отдых - исключительно ваша забота.
ну если вам уж так подробно надо, то у нас 12 лет разница с братом, в москве он больше 20 лет живет. я была года в 4 - приезжала на присягу с родителями, потом около 10 лет и в 22. именно останавливались у брата 2 раза. я понимаю все на счет того, что отдых моя забота. только лондон, париж - это пока не наш уровень доходов. как и сама поездка в москву тоже накладна. а т.к. на гостиницу действительно пока нету средств и возник такой вопрос - что приезд такой толпы большой гемор. по делам никто в москву не ездит, т.е. поездка если и будет, то прогулочная. вообщем, мнение принято - нету денег на гостиницу - не хрен напрягать родственников даже раз в 10 лет.
не обижайтесь. может быть семья вашего брата "не из большинства". :-) А если серьезно, то Вы же понимаете, что главная в таком деле хозяйка - она и дом обустраивает, и порядки в нем заводит и обслуживает этот дом. Я слабо верю что жена любого мужа будет счастлива предоставить жилье 4 -м родственникам мужа в своих 2-х комнатах. Напряжно это. Лучше сохраните хорошие отношения и возможность перекантоваться в Москве если понадобится. А отдых и "побродить" надо все таки своими силами...
а нам не надо кантоваться :) я написала - поездка если и состоится, то это прогулочная к брату и посмотреть большой город. я понимаю, что 4 людей - это напряг. но мне, вот честно, и странно читать, что чтобы раз в 10 лет выбраться к брату, надо собирать деньги на гостиницу. вот честно - раз в 10 лет - потерпела бы 3 дня. я понимаю,что для хозяйки это напряг. тем более зная хозяйку за эти 20 лет у них в гостях не было никого абсолютно из своих друзей даже на час - это напрягает, это раздражает. а если не насобирается денег на гостиницу? и потом просто предчувствую обиды - да у нас с сестрой отношения не особо - она и в гости не приезжает.
Так Вы ж не к брату собираетесь, а большой город посмотреть :-) А к брату - значит на дачу, где место есть.
вы этот вопрос лучше с братом обсудите ;):D Нашли, ваще, где спрашивать :D спросите брата напрямую
напрямую он не скажет. а судя потому что он если раньше приглашал,а теперь, когда я уже могу приехать -молчит, то он не хочет озвучивать свое мнение. так что вариант - собирайте деньги и не напрягайте родственников. нет, как-то был озвучен вариант, что на даче всем места хватит. но ехать в москву, чтобы посидеть на даче - для нас не вариант :) так что вариант, озвученный выше. спасибо, что уделили время на ответ.
Так что вам нужно? Если общение с братом - то сами же пишете, что он приезжает, вопрос с общением решен. Можно и на даче общаться. А если хотите использовать квартиру брата, чтоб сократить свои расходы на туризм за счет удобств его семьи - это совсем другое дело. Как взрослая женщина, вы же должны понимать, что своим приездом поставите вверх дном жизнь семьи, которая и так живет очень стесненно? Стесняетесь правильно, культурные люди стараются не стеснять людей без крайней необходимости. А еще правильнее - планировать развлечения исходя из доходов. Не едете же вы Париж посмотреть, раз "на гостиницу денег нету"? Так же и с Москвой - не должны посторонние люди (жена брата, например) работать на ваш отдых. Кстати, ваша семья пожертвовала чем-то существенным для жены брата, потратили на удовлетворение ее хотелок\потребностей столько времени и сил, сколько хотите от нее?
автор сочувствую вам, насколько это возможно. Сама не люблю посторонних с ночёвками в своём доме. Может и мне дельный совет дадут (с вашего разрешения автор, а то нехочется топики подобные плодить). Живём в зап. европе, вот "друзья" мужа постояно просятся в отпуск, а он не отказывает, ибо утром на раюоту, с работы придёт даже по-кайфу посиделку устроить, читай жена приготовит-накроет-уберёт. А, я вот не люблю ни домашние посиделки (с детства), ни вообще тусню посторонних по-дому, с которыми подразумевается нужно проводить время (а ля гид-массовик затейник). Так вот, вроде как пару лет мне "везло", и гости приезжали когда я была в России, а вот в этом году мне не повезло и попросилось 2 семьи переночевать, и вроде я всё понимаю, люди хотят отдохунть с наименьшими затратами, и друзья, типо они, но вот просто поняла, что всё нихочу "принимать" гостей с ночёвками. Был разговор с мужем, он в обидах, мол друзья и всё-такое, я предложила, меня и детей "куда-нить" девать на время визита друзей, не согласен. Сейчас остановилась для себя на идеи, пусть приглашает кого угодно, я обслуживать тусовку, не буду не прикаких обстоятельствах. Вот как вы бы поступили, с учётом того, что "стерпятся-слюбятся" гости для меня это вообще не вариант, просто поняла, что всё, ни за что!?
А чего тут мудрить то? Так и говорите мужу. Пускай он сообщает друзьям что жена грымза не пускает, а он то бы конечно...А сьезжать из своего дома пока там какие то чужие люди шарашатся - вообще глупость.
да, уже предлагала, так и сказать "друзьям", некоторым говорил, не приезжали, а некоторые в курсе, что я против "наездов", но всё-равно спрашивают у него, можно ли остановиться, им муж не может отказать, да и вообще считает, что это не проблема, и можно перетерпеть неудобства связанные с гостями, это же друзья говорит. Да, уходить из дома- глупо конечно, но уже готова и на это.
Я даже не представляла себе, что ситуация с гостями и сейчас как 20 лет назад. Раньше хоть в гостиницу не попасть было, а сейчас какие проблемы кроме традиционной привычки? Ну про непосредственных родственников я не говорю, типа мама-брат. До сих пор смеюсь, вспоминая, как на меня мама обиделась, что я россиян не приютила, уж она бы у себя разместила на моем месте. Мое место было такое : я рожаю, мама приехала к нам погостить,она в одной комнате, в другой ремонт капитальный, в третьей мы с кроваткой. Остается только кухня, где народ положить можно. Маме перед отэздом звонила, внимание! сестра моего бывшего бойфренда, просила мой телефон, сказав, что едет в Австралию. Потом выяснилось, что это бойфренд так мой телефон доставал зачем-то, спустя лет 15. Когда я в роддом поехала, мама спросила, что с гостями делать, если позвонят:-))). И обиделась, что я не дала ей добро в дом их тащить. Естесственно, никто не приехал, но моя негостеприимность теперь не забудется:-). Вот интересно, как бы я мужу таких гостей представила.
я вот тоже не понимаю, за чем быть нежеланным гостем, у меня у самой есть подруги, живущие в заграницах так сказать, и если я и соберусь в те края, то вариант "пожить" у них даже рассматриваться н будет, в гости заеду с удовольствием, если пригласят, а решать свои проблемы за счёт других, вот не понимаю этого просто. Понятно, есть люди гостеприимные и их посторонние не напрягают, ну вот мне не повезло я не из таких. А, друзья, "едут" потому как муж долго жил один. и они уже привыкли, что он им всегда рад и никогда не откажет в крове, и теперь я так понимаю свои интересы у них выше чем моего мужа (его семьи), но вот муж категорически отказывается видеть это, вот это и обидно больше всего, если честно.
А у меня ситуация обратная. Не люблю останавливаться в гостях, но если собираемся в США, то получается только у родственников или друзей. Иначе - кровная обида. А так как друзей и родственников у нас там куча, то приходится останавливаться....Очень люблю ездить в Штаты в командировки - точняк живу в нормальной гостинице :). А я сама гостей могу только на сутки принять, либо сразу определить в гостиницу рядом :), так как не люблю караван-сарай..И ничего, все с пониманием.
Всё просто - в России очень дорогие гостиницы, особенно в М. А отпуск...представьте, ксли перелет до М и обратно на человека - 30тыс.руб, на семью уже более 100. Плюс путевки + гостиница. И средняя российская зарплата...Если люди вообще такое и потянут, то раз в 10 лет и будет, не чаще. Хотя я таких гостей всё равно не пущу и сама надоедать никому не буду.
я вообще не понимаю этого в нАШЕ время - хочешь отдохнуть за чужой счет - это нестыдно, а вот хозяевам сказать прямо гостям "мы не хотим превращать свой дом в гостиницу бесплатную" - это стыдно? :) Автор, может не в такой форме, но 1 раз скажИте правду этим халявщикам и сразу станет легче. Больше уважать будут.
автор не может сказать, не хочт конфликта со свекровью, а я могу сказать и говорила, но "гости" пытаются договорится с мужем в обход меня, он им не може отказать, друзья юности и всё-такое, т.е у меня проблема в муже, что в такой ситуации делать!?
Ехать в гости к друзьям мужа, профилактический визит :-).
автор, к нам многочисленные дальние и очень дальние родственники с Украины ездили долго, упорно, до тех пор, пока моя мама просто не поменяла телефон.........Но.... и это не помогло- выяснили новый телефон и вот тогда уже просто были посланы нах.... со всеми их вкуснюшками и "Да вы шо?" Простота, как грицца, хуже воровства!
Мил друг, как у вас получилось-то? Я уже замахалась гонять этих иждивенцев(
Дык сказано ж - открытым текстом нах. :)
К моему сверу частенько односельчане домагались,мол у твоего сына квартира в москве,мы к нему на постой на недельку приедем погостить по делам.....Свекр сразу все отправлял куда подальше.Надулись-обиделись.Некоторые до сих пор простить не могут и считают зажравшимися москвичами.Основной аргумент мол в тесноте ,да не в обиде.короче,родственников информируете о якобы намеченных поездках и делах.Раз обломятся,два,на третий поймут что видеть их не желают.
А мы тут к родственникам съездили... Мы у них были проездом, переночевать-отдохнуть. Как только мы приехали, ессно поляну накрыли, а на утро говорят: "сами покупайте, готовте". Ну ладно, люди по 8-10 тыщ получают и все такое. По обстоятельствам сложилось, что 7 дней у них прожили, не поверите 20 тыщ как с куста. Ведь еду покупаешь, готовишь, но только для себя как-то неудобно, получается на всех. Покупаешь 2 бутылки минералки, 20 минут и ни одной нету, покупаешь сок для ребенка - исчезает. Потом начала по сумкам прятать, так находят и самое главное, что никто не брал. А к нам приедут ни копейки не потратят. Корми их, пои. Я в принципе ничего против гостей на неделю не имею, но после этого раза отношение в другую сторону поменялось, а они как-раз к нам собрались в сентябре толпой.
а вы думали они вас всю неделю кормить будут??? Ну наглёж! Мало того, что на гостинице съэкономили, дак ещё и пайку им выкатывай, нихренасе родственнички!
Ну я то их кормлю и в жизни бы не сказала, чтобы они сами себе покупали и готовили. А у них все свое: мясо, яйца, картошка, кабачки, огурцы и т.д. Не объели бы.
Ваша кормежка, ихняя - жилплощадь )
Вы когда гостей принимаете, также делаете? Если ко мне приезжают, то и жилплощадь и жрачка с меня. Или это не правильно?
С пустыми руками к нам никто не приезжает :) Люди вот такие ) и пока живут - и купить продукты могут, и приготовить на всех. Не полное содержание себя и хозяев, а именно участие. С чего я вдруг должна полный пансион устраивать? тем более, что у нас частенько холодильник пустой :) купили - приготовили-съели :)))
Ха! Так и мы 2 батона с\к колбасы, 5 кг. конфет, торт, мясо 5 кг, спиртное, овощи-фрукты, рыбу копченую, все что они любят. Тыщ.6 потратили только на гостинцы. И меня неделю "своим" покормить не могли? + подарки детям и шмотки рекулярно наши отправляются, там пол деревни родственников одеты нами.
Ну вы молодцы :) а хозяева - они вас приглашали?:) или любезно пустили переночевать ?
Вы пишите - что переночевать-проездом, вот они видимо рассчитывали так))) а вы аж на неделю зависли))))) но ,то что, еда исключительно за ваш счет на всех была - неправильно :))) но видимо они рассудили как я написала выше ) с них ночлег, с вас - питание)
Я так поняла, что она их кормит, когда у себя принимает. То есть все для гостей. А вот у них нет. У них - приехали - кормите себя сами. Только что ж сами себя не кормят, когда в гостях. Здесь где-то должна быть золотая середина. И хозяева радушно встречать(если вообще хотят видеть этих родственников у себя дома, а не в гостинице, у нас так, н-р, не поймут, если в гостинице остановимся). Но и гости не должны наглеть, то, сё купить, можно же так сделать, а не сидеть полностью на снабжении хозяевами.
Что значит свое? Чтобы яйца и мясо было нужно покупать корма. Картошка-кабачки - рассаду, уход, полив, удобрения. Избыток можно продавать. На это жить...
Получается, если принимаешь гостей, то выигрываешь в том, что не надо готовить и жрачку покупать, а свои сэкономленные денежки можно потратить на себя. Не правильно так.
В общем, все как всегда - кто везет, на том и едут.