"Хотим остановиться у родственников..." Рыдательное.

Люди, дорогие, проясните для меня этот феномен. Ну каждый же год у нас напряжёнка - в гости собираются какие-то очередные родственники. И я начинаю активно с этим бороться. И так регулярно. Я одна не понимаю, как это можно: приехать в квартиру к малознакомым людям и там жить??? У родителей мужа было неисчислимое количество братьев и сестёр. У этих братьев и сестёр - туча детей, у тех детей - свои дети. Живут все преимущественно в южной части России и на Украине. Родители мужа живут в МО, уже много десятилетий. Мы, соответственно (вот повезло-то!) в столице (я тут родилась, не понаехала - это на случай, чтобы эта животрепещущая для меня дискуссия не пошла в эНту сторону). И вот в последние годы эти неизвестные племянники и дети детей начали намыливаться "город посмотреть". Если чо, муж их вообще никогда в глаза не видел, НИКОГО, родители мужа тоже только раз в год на праздники созваниваются с некоторыми из них. Но муж тоже не в восторге, с мамой ссориться не хочет, а мама очень любит, чтобы гости и всё такое. Только они к маме-то в деревню, ясен пень, не хотят. Они ж сразу начинают к нам собираться. Если бы у меня был свой дом с гостевой частью и , соответственно, гостевыми туалетами, дык пжалста! Но! У нас обычная трёшка в спальном районе и двое детей. Я не понимаю, почему я должна кого-то у себя селить, чтобы эти неизвествне родственники сидели у меня на кухне, мотались по квартире, пользовались шкафами, туалетом и ванной... У нас же не постоялый двор :( Конечно, они ж радостно говорят, мол, а хотите - Вы к нам. Главное, ничем не рискуют, т.к. ясно, что мы-то в "село Далёкие Пупыри" ни в жизь не поедем. Я вот не понимаю, гостиницы отменили? или они, ни разу в жизни нас не видя, сильно соскучились и хотят погостить. Предыдущие две семьи по 3 человека принимала сестра мужа. Скрипя зубами, но принимала, чтобы с мамой не ссориться. Приезжают люди, музеи им не надо, магазины дорогие - сидят дома, делать с ними непонятно что. Кормить, поить, стирать.. Ну, родные же... одна дивная семья прожила аж 3 недели, сестра мужа просто взвыла и выпихнула их к маме, придумав себе и мужу командировку, срочную. Теперь, типа, наша очередь. Сестра срочно начала ремонт к приезду очередных гостей, чтобы их уже наверняка к ней не запузырили. Мне прям плохо. Потому что я дома работаю, мне дико повезло, что у меня такая работа - дома. Я ею очень дорожу. Работать я не смогу, если кто-то будет днём толочься в квартире. Заниматься ими мне вообще некогда, у меня сейчас завал просто. Мы с мужем на диете, жрём салатики, довольны жизнью. Я понимаю, что я сейчас как последняя с... буду ссориться на эту тему с мамой. Но никаких гостей я пустить не могу. Меня начинает мутить от одной мысли, что у меня кто-то будет жить. Я вообще считаю, что квартира - это личное пространство, в которое могут быть допущены только очень близкие люди. Мы и с друзьями-то встречаемся в кафешках. В нашем кругу это нормально, никто никаких посиделок дома не устраивает. Дом - это дом. Разумеется, близкие подруги и друзья могут забежать на чай и потрындеть, но мы никогда друг друга не стесняем и всегда стараемся встречаться на нейтральной территории. Ой, сколько понаписала на нервах-то. Чего хочу услышать. Какие есть разумные доводы в пользу того, что "да Вы шо??? это ж родственники, ну и что, что впервые видите, обязательно надо принимать у себя,как не стыдно.. " ну и т.д. Потому что на данном этапе я считаю, что переться к малознакомым родственникам на постой - неприлично, дико и вообще - колхоз.

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