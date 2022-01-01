Обо мне
Работа для девушек в эскорт агентстве для красивых девушек самый легкий способ где заработать большие деньги. Кроме того, это не только стабильный высокий заработок, но и повысить свой социальный статус в обществе. Следует отметить что повышенный интерес возникает оправдано, и для этого существует минимум три причины:
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Обязанности красивых девушек в эскорте:
1. Сопровождение состоятельного мужчины в дорогих ресторанах.
2. Наши модели это ухоженные девушки.
3. Знание иностранных языков необязательно.
Главное оружие это быть увлекательным собеседником, интересные девушки постоянно вызывают интерес у щедрых бизнесменов и влиятельных политиков.
Эскорт вакансии в Киеве
Высокооплачиваемая работа для девушек в сфере эскорта и развлечений это самый непыльный вид деятельности, это сокровенное желание каждой представительницы прекрасной половины человечества!
Требования:
- Модельная внешность.
- Возраст от 18 до 35 лет.
- Умение общаться с людьми.
Эти три простых качества обязательно иметь каждая красивая девушка которая хочет стать эскортницей!
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ник rabotakiev
Имя Работа Киев
Пол Женский
Дата рождения 03.05.1985
Страна Украина
Город Киев